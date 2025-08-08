Азербайджан, Армения и США подписали декларацию о мирном урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали соглашение об урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. Подписание договора транслировалось из Белого дома.

«Они воевали 35 лет, но теперь они друзья надолго», - заявил Трамп, говоря о Баку и Ереване.

Согласно документу, Армения и Азербайджан обязаны остановить конфликты и поддерживать дипломатические отношения, а также уважать суверенитет друг друга и открыть торговлю между странами.

В ходе встречи американский лидер добавил, что стороны могут рассчитывать на вмешательство США, если хотя бы одна из них нарушит общие договоренности.

Также страны подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами и договорились о создании стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства.

Что касается американских инвестиций, то, по словам Дональда Трампа, компании США намерены вложить большие деньги в инфраструктуру Армении и Азербайджана. Кроме того, Вашингтон договорился с Баку и Ереваном о расширении сотрудничества в энергетике, торговле и сфере искусственного интеллекта.

Известно, что Соединенные Штаты снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном после подписания мирной сделки.

В ходе подписания трехстороннего соглашения американский президент подтвердил, что Зангезурский коридор в Армении переименовали в «Маршрут Трампа». Сотрудничество по нему будет длиться 99 лет.

Сегодня Алиев и Пашинян прибыли в Белый дом с целью трехсторонних переговоров. Сообщалось, что подобный формат работы должен способствовать процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе.