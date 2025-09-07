МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Индия сомневается в надежности США как торгового партнера

Последние несколько месяцев надолго запомнятся Индии и будут напоминать о ненадежности Соединенных Штатов.
Виктория Бокий 2025-09-07 08:49:40
© Фото: CNP AdMedia, Globallookpress

В Индии сомневаются в надежности США как торгового партнера из-за пошлин и разногласий по закупкам российской нефти. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

«В частном порядке индийские официальные лица открыто заявляют о том, что этот эпизод, скорее всего, нанесет долгосрочный ущерб отношениям», — пишет издание.

По словам чиновника, на которого ссылается газета, даже если разногласия по российской нефти и пошлинам будут урегулированы, то последние несколько месяцев надолго запомнятся Индии и будут напоминать о ненадежности Соединенных Штатов. Чиновник описал эту ситуацию так: «Если вы ударите меня четыре раза, а затем дадите мороженое, будет ли это означать, что теперь все в порядке?».

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп ввел 50-процентные торговые пошлины в отношении Индии. Вашингтон обосновал повышение тарифных ставок тем, что Нью-Дели закупает у Москвы нефть, а прошедшие пять раундов переговоров ни к чему не привели.

В Индии же считают эти меры «необоснованными и несправедливыми». Однако в этой стране готовы к диалогу с Вашингтоном по поиску компромисса.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог Константин Блохин заявил, что введение 50-процентных пошлин в отношении индийских товаров стало одной из крупнейших геостратегических ошибок администрации Трампа. 

