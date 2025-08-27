Эксперт: тарифы США против Индии - крупнейшая ошибка геостратегии

Введение 50-процентных импортных пошлин США в отношении индийских товаров стало одной из крупнейших геостратегических ошибок администрации Дональда Трампа. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился политолог Константин Блохин.

Предыдущие президенты, включая Джо Байдена, переносили производства из Китая в Индию и поддерживали Нью-Дели в рамках стратегии противостояния с Пекином.

«Трамп хочет производственные мощности, которые переносятся из Китая, размещать в США, а не в Индии, Вьетнаме, Южной Корее и Японии, как это происходит сейчас», - отмечает Блохин.

Индию такой порядок не устраивает. К тому же США оказывают политическое давление на страну, требуя абсолютной лояльности. В Вашингтоне не хотят, чтобы Нью-Дели придерживался суверенного курса, подчеркнул Блохин.

Политолог также объяснил, что угрозы Трампа ввести санкции против Украины на деле вряд ли будут реализованы - экономика Украины поддерживается искусственно и рухнет без западных траншей. Слова президента США говорят о его разочаровании позицией Киева и ЕС, которые тормозят процесс мирного урегулирования, считает Блохин.