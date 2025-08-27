МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американские 50-процентные пошлины против Индии вступили в силу

Повышение тарифов коснется таких товаров, как одежда, драгоценные камни и ювелирные изделия, а также обуви, спортивных товаров, мебели и химикатов.
Дарина Криц 2025-08-27 09:59:59
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Сегодня официально вступили в силу 50-процентные торговые пошлины США в отношении Индии. Вашингтон обосновал повышение тарифных ставок тем, что Нью-Дели закупает у Москвы нефть, а прошедшие пять раундов переговоров ни к чему не привели.

При этом в самой южноазиатской стране готовятся перенаправить экспортный поток из США в Ближневосточный регион, страны Латинской Америки и соседний Китай.

Как сообщает источник агентства Reuters, индийские власти не рассчитывают на скорое изменение ситуации в лучшую сторону.

«Карательный 25-процентный тариф в связи с покупками Индией российской нефти дополняет предыдущий 25-процентный тариф Трампа на многие товары из Индии. Общая сумма пошлин на такие товары, как одежда, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель и химикаты, достигает 50%, что является одними из самых высоких пошлин, введенных США», - написали журналисты.

Напомним, президент США Дональд Трамп в июле заявил о введении пошлины в 25% на поставки из Индии. А в августе глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар призвал Запад не покупать нефть у Индии, если эти страны что-то не устраивает.

#Индия #сша #торговые пошлины
