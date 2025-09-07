МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минпромторге рассказали о приоритетных группах продукции для контроля

Список продукции для госконтроля будет расширяться, в дальнейшем его перечень утвердит правительство.
Ян Брацкий 2025-09-07 05:25:55
© Фото: Frank HoermannSVEN SIMON Global Look Press

Строительные материалы и изделия, самоходные машины и отдельные виды оборудования, а также детские аттракционы на стадии изготовления войдут в приоритетную группу промышленной продукции для введения госконтроля. Соглашение об этом заключили в Минпромторге и Минэкономразвития РФ.

«Одновременно с этим прорабатываем вопрос установления госконтроля за низковольтным и высоковольтным оборудованием, а также иными видами промышленной продукции», - сказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Полномочия по надзору будет осуществлять Росстандарт, уточнил он на полях Восточного экономического форума. В дальнейшем, список продукции будет расширяться. Его перечень утвердит правительство РФ.

Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходил с третьего по шестое сентября. Площадкой для мероприятия стал кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума: «Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания».

Участие в ВЭФ-2025 приняли более восьми тысяч человек из 75 стран. По данным советника президента России и ответственного оргкомитета Антона Кобякова, делегаты приехали во Владивосток из Китая, Монголии, Японии, Индии и Лаоса.

#росстандарт #Минпромторг РФ #госконтроль #Промышленность #стройматериалы #ВЭФ-2025
