Кобяков: в ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек

Ранее советник президента поделился, что на ВЭФ подписали 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей.
Виктория Бокий 2025-09-06 07:06:02
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

В ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек из 75 стран. Об этом сообщил советник президента России, ответственный оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его данным, самые многочисленные делегации приехали во Владивосток из Китая, Монголии. Индии, Японии и Лаоса.

Кроме того, Кобяков заявил, что с Россией хотят работать все прогрессивные страны. Изолирует себя только часть Запада.

Ранее советник президента поделился, что на ВЭФ подписали 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей, не считая контрактов, составляющих коммерческую тайну.

