Кравцов объяснил, почему в школах не отменят домашнее задание

Глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов прокомментировал идею отменить домашние задания в школах.

Министр объяснил, что закрепление пройденного материала - это важный элемент обучения, который существует в любой стране. Об этом Глава Минпросвещения поговорил с РИА Новости на полях ВЭФ.

По слова Кравцова, вопросы, связанные с нагрузкой и перегрузкой школьника возникли из-за того, что ранее школы могли задавать любое количество домашних заданий. Или даже вообще не задавать детям «домашку».

«Не было никакого нормирования», — отметил министр.

Ранее министр просвещения РФ рассказал о федеральных планах обучения в школах. Они включают 5 вариантов учебных планов на уровне начального, 6 - основного, и 19 - среднего общего образования.

В августе Кравцов сообщал, что Минпросвещения РФ установило школьникам время для выполнения домашнего задания с учетом нагрузки, а Роспотребнадзор согласовал приказ, принимая во внимание возрастные особенности ребенка.