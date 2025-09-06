МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Министр просвещения РФ рассказал о федеральных планах обучения в школах

Федеральные программы включают 5 вариантов учебных планов на уровне начального, 6 - основного, и 19 - среднего общего образования.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 04:40:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство просвещения России определило единые федеральные планы обучения в школах для получения начального, основного и среднего общего образования. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Интервью проходило на полях ВЭФ.

«Сегодня единые федеральные программы с учетом пятидневной или шестидневной учебной недели и преподавания родных языков включают пять вариантов федеральных учебных планов на уровне начального общего образования», - объяснил глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что на уровне основного общего образования таких вариантов шесть.  И девятнадцать - на уровне среднего общего образования.

Министр рассказал, что все школы Российской федерации с нового учебного года применяют все нормы, утвержденные приказом 704. Приказ должен обеспечить формирование единого образовательного пространства.

Кравцов подчеркнул, что выстроенная система качества обучения не зависит места жительства или места учебы.

«Везде нужно давать высокое качество образования», - заключил министр просвещения России.

Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке. Его площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема Восточного экономического форума в этом году: «Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания».

#школа #образование #Сергей Кравцов #Восточный экономический форум #Минпросвещения РФ #учебный план
