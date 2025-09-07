МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Появилось ускоренное видео полного лунного затмения над Москвой

Полное лунное затмение можно увидеть сегодня с 19:27 до 22:57 по московскому времени.
Дарья Ситникова 2025-09-07 21:25:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Полное затмение луны попало на кадры видео «Звезды». На нем можно увидеть, как свет с луны постепенно пропадает, и она начинает покрываться тенью.

Напомним, что во всех городах России началось редкое кровавое затмение. В социальных сетях люди активно делятся фотографиями необыкновенного явления.

Луну можно увидеть в воскресенье с 19:27 до 22:57 по московскому времени. Полная теневая фаза продлиться 1 час 22 минуты (с 20:31 по 21:53 по московскому времени).

В крайний раз лунное затмение, которое затронуло все регионы РФ, было семь лет назад - 27 июля 2018 года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что никакой связи между лунными затмениями и температурными рекордами нет. Он отметил, что «есть фантазеры, которым нравятся полная Луна и планеты». Именно они утверждают, что что-то должно произойти из-за затмения Луны. Однако наука этого не подтверждает.

#Россия #наш эксклюзив #лунное затмение #астрология #полное лунное затмение
