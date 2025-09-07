Россияне начали делиться фотографиями полного лунного затмения

В Москве и других городах России началось редкое кровавое затмение - такой Луны не было семь лет. В центральной части страны оно началось после того, как лунный диск появился над горизонтом. Жители страны начали делиться фотографиями необыкновенного явления.

Луну можно увидеть в воскресенье с 19:27 до 22:57 по московскому времени. Она пройдет через тень Земли, в результате чего можно будет наблюдать полное лунное затмение.

Полная теневая фаза будет длиться 1 час 22 минуты (с 20:31 по 21:53 по московскому времени). Луна будет находиться в созвездии Водолея, постепенно перемещаясь созвездию Рыб. Наибольшую фазу затмения можно будет наблюдать в 21:12.

В крайний раз лунное затмение было во всех регионах России семь лет назад - 27 июля 2018 года.