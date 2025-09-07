Вильфанд: лунное затмение никак не влияет на самочувствие человека

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что никакой связи между лунными затмениями и температурными рекордами не существует.

Напомним, сегодня на всей территории будет видно полное затмение Луны. В воскресенье с 19:27 до 22:57 по московскому Луна пройдет через тень Земли. В результате этого можно будет наблюдать полное лунное затмение. Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53 по московскому времени).

«Никакой связи между лунными затмениями и температурными рекордами не существует», - сказал Вильфанд.

По его словам, «есть фантазеры, которым нравятся полная Луна и планеты». Они говорят, что вот, что-то должно произойти из-за затмения Луны. Однако наука этого не подтверждает.

На бытовом уровне, и вправду, все чего-то ждут и знают, что будут «какие-то несусветные события: голова болит и так далее». Однако не стоит забывать, что это никак не связано с лунным затмением.