Reuters: Трамп готов ко второму этапу санкций против России

При этом президент США не назвал никаких сроков и не привел деталей.
Владимир Рубанов 2025-09-07 19:31:32
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, готов ли он перейти ко «второму этапу санкций» против России, сообщает Reuters. При этом он не назвал никаких сроков и не привел деталей.

Ранее в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что США ввести дополнительные санкции против стран, покупающих российскую нефть. Но в этом с ними должны сотрудничать европейские страны, заявил он телеканалу NBC News.

Власти США в ближайшие дни обсудят возможные новые санкции против РФ, заявил также глава Национального экономического совета при Белом доме Хассет.

США ввели 6 августа дополнительные пошлины на индийские товары и услуги из-за покупки российской нефти. Президент Трамп обвинил эту страну в закупках российского военного оборудования и энергоресурсов.

Индия, вопреки ожиданиям США, не отказалась от российской нефти. Министр финансов страны заявила, что расходы на энергоносители остаются высокими, и страна будет выбирать поставщиков исходя из экономических интересов.

