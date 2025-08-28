МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Индия нарастит импорт нефти из РФ вопреки давлению США

Вашингтон ввел пошлины для страны из-за торговли с Россией.
Константин Денисов 2025-08-28 20:21:31
© Фото: Lars Klemmer, dpa, Globallookpress

Индия планирует нарастить импорт российской нефти вопреки давлению США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, прирост составит 10%-20% или от 150–300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом.

«Российская нефть, вероятно, останется основным источником поставок для Индии, несмотря на увеличение тарифов США и ценовые ограничения Евросоюза (ЕС)» - говорится в публикации.

Таким образом, Индия останется крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на санкции Вашингтона.

Импортируемое из РФ сырье обеспечивает до 40% всех нужд страны.

Ранее сообщалось о том, что ЕС может ввести вторичные санкции против торговых партнеров РФ, в том числе, против Индии.

#Россия #в стране и мире #Индия #сша #нефть #санкции #пошлины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 