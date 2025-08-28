Reuters: Индия нарастит импорт нефти из РФ вопреки давлению США

Индия планирует нарастить импорт российской нефти вопреки давлению США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, прирост составит 10%-20% или от 150–300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом.

«Российская нефть, вероятно, останется основным источником поставок для Индии, несмотря на увеличение тарифов США и ценовые ограничения Евросоюза (ЕС)» - говорится в публикации.

Таким образом, Индия останется крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на санкции Вашингтона.

Импортируемое из РФ сырье обеспечивает до 40% всех нужд страны.

Ранее сообщалось о том, что ЕС может ввести вторичные санкции против торговых партнеров РФ, в том числе, против Индии.