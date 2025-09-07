Песков не понимает, откуда Путин берет столько сил при его графике

Владимиру Путину в дальних поездках не удается заниматься спортом и на сон иногда остается меньше 4 часов в день. Но президент всегда остается на пике концентрации. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства поддерживает спортивный образ жизни. И когда он находится в России, то старается каждый день заниматься спортом. Песков признался, что не понимает, откуда Путин берет столько сил.

«И спит он по несколько часов в день, без преувеличения. Это тоже я не могу понять», - отметил пресс-секретарь.

Российский лидер с 31 августа по 5 сентября в ходе одной поездки посетил Китай, Владивосток и Самарскую область. При этом график президента не предполагает отдыха. Рабочая программа Путина на следующую неделю расписана.