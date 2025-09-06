Решение властей Австрии подарить Украине специальные поезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвало острую критику в парламенте страны. Об этом сообщает газета eXXpress.

Отмечается, что австрийский парламент отправил соответствующий запрос в кабмин страны.

«В то время как правительство накладывает одно бремя (налоговое. – Прим. ред.) за другим на собственное население и гора долгов растет, они (правительство Австрии. — Прим. ред.) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило», — сказал генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.

Политик подчеркнул, что нельзя исключать возможности того, что подаренные Украине поезда будут использованы против России на линии фронта, а это является прямым нарушением нейтралитета Австрии.

Австрийская оппозиционная партия требует от министра транспорта Петера Ханке объяснений, является ли этот случай единичным, или существует целая практика передачи Украине принадлежащего государству транспорта без учета мнения парламента.

Напомним, что в июне этого года Ханке передал Киеву два спецпоезда для строительства и обслуживания воздушных линий.

Что касается вопроса нейтралитета, то глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что ее страна готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за якобы «агрессивной России».

В разговоре со «Звездой» зампредседателя Комитета СФ России по международным делам Андрей Климов, комментируя заявление Майнль-Райзингер, сказал, что Вена де-факто уже давно отказалась от своего нейтралитета, так как открыто встала на сторону Североатлантического альянса.