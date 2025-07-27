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Сенатор Климов: Австрия де-факто давно отказалась от своего нейтралитета

Сегодня в МИД Австрии заявили о готовности обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за «агрессивной России».
Лиза Губина 2025-07-27 15:10:16
© Фото: photonews.at Georges Schneider Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Австрии хотят «окончательно прыгнуть в омут», провозглашая готовность отказаться от нейтралитета, заявил в разговоре со «Звездой» зампредседателя Комитета СФ России по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил, что в Европе есть силы, которые хотят уйти от натовских догматов и от того, что «сегодня делает ЕС, превратившись в придаток НАТО».

«Поэтому те люди, которые с таким виденьем ходят по Вене, действуют против коренных интересов своего народа. Отчего они сокрушаются, по поводу того, что в австрийском обществе далеко не все поддерживают эти бредовые милитаристские самоубийственные идеи», - сказал сенатор.

По его словам, в любом случае Вена де-факто уже давно отказалась от своего нейтралитета, так как открыто встала на сторону Североатлантического альянса. В стране забыли, как советская армия вышла из Австрии, освободив ее от гитлеровской оккупации.

Напомним, сегодня австрийский МИД заявил о готовности обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтральности. Свое решение глава ведомства Беате Майнль-Райзингер объяснила «агрессивной Россией». Тем не менее она признала, что в обществе и парламенте нет единства по этому вопросу.

#НАТО #австрия #наш эксклюзив #совет федерации россии #отказ от нейтралитета
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