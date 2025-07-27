Австрия готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета, заявила глава МИД этой страны Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt. По ее словам, такое решение назревает из-за «агрессивной России».

Майнль-Райзингер считает, что нейтралитет не защитит Австрию в условиях неопределенной ситуации в глобальной безопасности.

«Австрию защищают инвестиции в наши оборонные возможности, а также в партнерские отношения», - сказала министр.

По ее словам, дискуссия об этом может быть «весьма плодотворной», хотя сейчас в парламенте и среди населения нет большинства за членство в НАТО. Майнль-Райзингер выразила мнение, что мир изменился. Она назвала наивной точку зрения о том, что «если мы никого не тронем, то никто не тронет нас».

Глава МИД добавила, что у Вены есть партнер в лице Евросоюза, который может помочь стране в чрезвычайной ситуации. По ее словам, австрийские военные участвуют в миротворческих миссиях ЕС и в целом, нейтралитет страны изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году.

В мае канцлер Австрии Кристиан Штокер исключил присоединение Австрии к НАТО.

Ранее Владимир Путин заявил о шести волнах расширения НАТО на восток. Президент напомнил, что Москва всегда выступала против этого, но все ее требования были проигнорированы.