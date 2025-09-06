МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Welt: Европе стоит прислушаться к словам Путина о военных НАТО на Украине

Евросоюз должен прислушиваться к позиции РФ по размещению контингента НАТО на Украине, посоветовал немецкий канал Welt.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 06:00:31
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Global Look Press

Евросоюз должен прислушиваться к позиции Российской Федерации по размещению контингента НАТО на Украине. Такое мнение высказал Кристоф Ваннер, журналист немецкого телеканала Welt.

Ваннер считает, что, отправка войск НАТО без учета мнения России станет для западных военных «билетом на тот свет».

«Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой (…) операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня», - отметил корреспондент Welt.

Российская Федерация всегда крайне негативно к этому относилась, напоминает Ваннер, а недавнее заявление президента страны Владимира Путина о том, что воинский контингент НАТО на Украине станет законной целью для ВС РФ, это подтверждают.

Ранее в Германии заявили о неготовности к развертыванию сил НАТО на Украине. Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зедер предупредил, что бундесвер находится на пределе своих финансовых и кадровых возможностей.

До этого большинство партий ФРГ выступили против отправки немецких войск на Украину. Среди них не только правящий Христианско-демократический союз, но правая партия «Альтернатива для Германии», и Левая партия, и «Союз Сары Вагенкнехт». О том, что присутствие немецких войск на Украине может стать «огромным вызовом» для бундесвера, высказывался и Хеннинг Отте, уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.

 

#в стране и мире #НАТО #Германия #контингент #Welt
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 