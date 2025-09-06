Евросоюз должен прислушиваться к позиции Российской Федерации по размещению контингента НАТО на Украине. Такое мнение высказал Кристоф Ваннер, журналист немецкого телеканала Welt.

Ваннер считает, что, отправка войск НАТО без учета мнения России станет для западных военных «билетом на тот свет».

«Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой (…) операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня», - отметил корреспондент Welt.

Российская Федерация всегда крайне негативно к этому относилась, напоминает Ваннер, а недавнее заявление президента страны Владимира Путина о том, что воинский контингент НАТО на Украине станет законной целью для ВС РФ, это подтверждают.

Ранее в Германии заявили о неготовности к развертыванию сил НАТО на Украине. Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зедер предупредил, что бундесвер находится на пределе своих финансовых и кадровых возможностей.

До этого большинство партий ФРГ выступили против отправки немецких войск на Украину. Среди них не только правящий Христианско-демократический союз, но правая партия «Альтернатива для Германии», и Левая партия, и «Союз Сары Вагенкнехт». О том, что присутствие немецких войск на Украине может стать «огромным вызовом» для бундесвера, высказывался и Хеннинг Отте, уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.