Бундесвер не готов к участию в потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины. К такому выводу в интервью Rheinische Post пришел глава правительства Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер.

«Мне трудно представить, чтобы там разместились войска НАТО. Россия никогда бы этого не допустила. Это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО. К тому же, бундесвер к этому не готов», - уверен политик.

Сегодня военное ведомство ФРГ находится на пределе своих возможностей, в том числе финансовых, констатировал Зедер. Кроме того, армия испытывает нехватку личного состава пишет RT.

Напомним, Германия входит в так называемую коалицию желающих. Это страны, оказывающие киевскому режиму военную и финансовую поддержку.

Среди лидеров этих стран ведутся переговоры на тему возможной отправки своих военных на Украину после прекращения огня в качестве сил сдерживания.

Накануне эту возможность вновь обсуждали на встрече коалиции в Париже. Между тем, практически все политические партии ФРГ выступили против отправки солдат бундесвера на Украину.