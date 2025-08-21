Большинство партий ФРГ выступили против отправки войск на Украину

В ФРГ практически все политические партии выступили против отправки солдат бундесвера на Украину. К такому выводу пришел немецкий телеканал N-tv.

«В ходе дебатов о возможной отправке солдат бундесвера на Украину почти от всех сторон поступают предупреждающие сигналы», - сообщает телеканал.

В материале отмечается, что против размещения военных сил Германии на территории Украины выступают политики не только из правящего Христианско-демократического союза, но и из правой партии «Альтернатива для Германии», и Левой партии, и «Союза Сары Вагенкнехт».

О том, что присутствие немецких войск на Украине может стать «огромным вызовом» для бундесвера, высказывался и Хеннинг Отте, уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Франция, Германия и Великобритания намереваются разместить свои войска на территории Украины. При этом американский лидер подчеркнул, что военные США не будут защищать украинскую границу до тех пор, пока он остается на своем посту.