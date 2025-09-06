Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты в их промежутке

США выиграли Первую и Вторую мировые войны, а также все конфликты в промежутке между ними, и те, что были еще раньше. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними», - сказал президент США.

До этого Трамп своим указом официально переименовал американское Министерство обороны в Министерство войны. Ведомству было возвращено старое название, которое оно носило с 1789 по 1947 год.

Трамп неоднократно заявлял, что именно США победили в двух мировых войнах. При этом им отмечалась роль СССР, который, по его словам, «помог» США одержать победу во Второй мировой.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил вероятности нанесения военных ударов вглубь Венесуэлы, в рамках «более широкой стратегии», направленной на ослабление лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро.