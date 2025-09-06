МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты в их промежутке

Америка выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними, заявил президент США Дональд Трамп.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 03:44:19
© Фото: CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

США выиграли Первую и Вторую мировые войны, а также все конфликты в промежутке между ними, и те, что были еще раньше. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними», - сказал президент США.

До этого Трамп своим указом официально переименовал американское Министерство обороны в Министерство войны. Ведомству было возвращено старое название, которое оно носило с 1789 по 1947 год.

Трамп неоднократно заявлял, что именно США победили в двух мировых войнах. При этом им отмечалась роль СССР, который, по его словам, «помог» США одержать победу во Второй мировой.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил вероятности нанесения военных ударов вглубь Венесуэлы, в рамках «более широкой стратегии», направленной на ослабление лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро.

#сша #Дональд Трамп #Вторая мировая война #Первая Мировая война #министерство войны
