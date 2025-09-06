CNN: Трамп не исключает ударов вглубь Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп не исключает вероятности нанесения ударов вглубь Венесуэлы. Таким образом Белый дом планирует бороться с наркокартелям.

«Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям <...> включая поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро», - сообщает СNN.

Источники телеканала отмечают, что окончательного решения по поводу нанесению таких ударов еще не принято.

Напомним, Вашингтон направил к берегам Венесуэлы три военных корабля для борьбы с наркотрафиком. На их борту около четырех тысяч военных, включая морских пехотинцев.

То, что борьба с наркотиками не единственное, что интересует Штаты ранее косвенно подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет. Он заявил о готовности задействовать все возможные ресурсы, если глава Белого дома примет решение «сменить режим» в этой латиноамериканской стране.