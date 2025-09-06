МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что не в курсе инцидента с КНДР в 2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году, когда он якобы послал спецназ для установки средств прослушивания главе КНДР Ким Чен Ыну.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 02:50:42
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ничего не знает про секретную операцию ВМС США 2019 года в Северной Корее. Целью операции якобы была установка электронного устройства для перехвата переговоров главы КНДР Ким Чен Ына.

«Я ничего об этом не знаю», — передает его слова РИА Новости.

Ранее The New York Times, ссылаясь на источник в правительстве, сообщила, что в 2019 году по распоряжению Трампа была проведена секретная операция ВМС США на территории КНДР. Причем ключевые члены Конгресса не были поставлены в известность о ней.

В операции якобы участвовали военнослужащие Группы развития специальных средств войны ВМС (так же известна как 6-й отряд «морских котиков»).

Издание утверждало, что при высадке на берег КНДР спецназ наткнулся на судно, и открыл по нему огонь, опасаясь быть обнаруженным северо-корейским патрулем. Все, кто был на борту, погибли. После этого миссия была свернута.

Ни в каких официальных источниках США и КНДР этот инцидент ранее не фигурировал.  Эта тема ни одной из сторон ранее не поднималась.

Причем сам президент США Трамп недавно заявлял в интервью телеканалу CBS, что он в хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

#разведка #сша #КНДР #Дональд Трамп #Ким Чен Ын #секретные операции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 