Трамп заявил, что не в курсе инцидента с КНДР в 2019

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ничего не знает про секретную операцию ВМС США 2019 года в Северной Корее. Целью операции якобы была установка электронного устройства для перехвата переговоров главы КНДР Ким Чен Ына.

«Я ничего об этом не знаю», — передает его слова РИА Новости.

Ранее The New York Times, ссылаясь на источник в правительстве, сообщила, что в 2019 году по распоряжению Трампа была проведена секретная операция ВМС США на территории КНДР. Причем ключевые члены Конгресса не были поставлены в известность о ней.

В операции якобы участвовали военнослужащие Группы развития специальных средств войны ВМС (так же известна как 6-й отряд «морских котиков»).

Издание утверждало, что при высадке на берег КНДР спецназ наткнулся на судно, и открыл по нему огонь, опасаясь быть обнаруженным северо-корейским патрулем. Все, кто был на борту, погибли. После этого миссия была свернута.

Ни в каких официальных источниках США и КНДР этот инцидент ранее не фигурировал. Эта тема ни одной из сторон ранее не поднималась.

Причем сам президент США Трамп недавно заявлял в интервью телеканалу CBS, что он в хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.