МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США провели спецоперацию в КНДР в 2019 году, не предупредив Конгресс

Детали операции до сих пор остаются засекреченными.
Дарья Ситникова 2025-09-05 21:31:00
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press

В 2019 году США провели секретную операцию в КНДР, не сообщив об этом ключевым членам Конгресса. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на источник из правительства США.

«Операция 2019 года никогда не была публично признана или даже затронута Соединенными Штатами или КНДР», - указано в материале.

Детали так и остаются засекреченными. Кроме того, отсутствие уведомления ключевых членов Конгресса, которые курируют разведывательные операции, могло нарушить закон.

Уточняется, что цель миссии - установка электронного устройства, посредством которого США собирались перехватывать переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына.

Трамп одобрил проведение миссии, поэтому на спецоперацию было решено отправить «Красный эскадрон», который входит в группу развития специальных средств войны флота США.

Во время приближения к берегам КНДР на горизонте появилась лодка, которая патрулирует границы. Из-за того, что отряд спецназа США опасался обнаружения, он открыл огонь. Все солдаты КНДР, находящиеся на лодке, погибли. Американские военные отступили, не установив подслушивающее устройство.

В интервью телеканалу CBS президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР.

#сша #КНДР #Конгресс #секретная операция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 