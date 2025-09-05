США провели спецоперацию в КНДР в 2019 году, не предупредив Конгресс

В 2019 году США провели секретную операцию в КНДР, не сообщив об этом ключевым членам Конгресса. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на источник из правительства США.

«Операция 2019 года никогда не была публично признана или даже затронута Соединенными Штатами или КНДР», - указано в материале.

Детали так и остаются засекреченными. Кроме того, отсутствие уведомления ключевых членов Конгресса, которые курируют разведывательные операции, могло нарушить закон.

Уточняется, что цель миссии - установка электронного устройства, посредством которого США собирались перехватывать переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына.

Трамп одобрил проведение миссии, поэтому на спецоперацию было решено отправить «Красный эскадрон», который входит в группу развития специальных средств войны флота США.

Во время приближения к берегам КНДР на горизонте появилась лодка, которая патрулирует границы. Из-за того, что отряд спецназа США опасался обнаружения, он открыл огонь. Все солдаты КНДР, находящиеся на лодке, погибли. Американские военные отступили, не установив подслушивающее устройство.

В интервью телеканалу CBS президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР.