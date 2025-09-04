В Париже участники встречи «коалиции желающих» договорились о цели поставить Украину в сильное положение, чтобы после окончания конфликта она больше не смогла стать объектом военной агрессии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

«План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи», - указано в материале.

Сегодня на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий. Свое мнение также высказал румынский президент Никушор Дан. Он заявил, что его страна также не будет отправлять войска.

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре со «Звездой» сказал, что французский лидер подобными заявлениями пытается продемонстрировать свою значимость. Однако в «коалиции желающих» даже нет такого количества стран - тем более тех, которые готовы разместить свои войска.