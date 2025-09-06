МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский заявил, что в Дании построят завод для ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Дании построят совместный датско-украинский оружейный завод.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 23:57:04
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Дании, объявил о строительстве оружейного завода в этой стране. Там будут производить компоненты для ракет и БПЛА. Об этом он заявил в вечернем обращении.

«Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны», — сказал Зеленский.

Он добавил что предприятие будет производить компоненты для ракет и дронов ВСУ.

Глава киевского режима не пояснил, где именно на территории страны будет находиться завод.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для переговоров с главой киевского режима. Россия обеспечит безопасность Зеленскому и другим представителям Украины в своей столице. При этом встреча на украинской территории - избыточный запрос.

Зеленский отказался приехать в Москву на встречу с Путиным, но в то же время заверил, что «готов к переговорам в любом формате».

#Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #дроны #Дания #производство бпла
