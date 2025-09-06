МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Центрального командования ВС США завершил визит в Израиль

Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования ВС США, закончил визит в Израиль, куда прибыл по приглашению начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 23:34:42
© Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency, Global Look Press

Адмирал Брэд Купер, новый глава Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM), назначенный на должность в июне этого года, закончил свой первый визит в Израиль. Об этом сообщила армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«Глава CENTCOM, адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою должность», - сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что адмирал Купер посетил Израиль в качестве гостя начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира.

В ходе визита, как сообщает пресс-служба, глава CENTCOM посетил правительственный комплекс «Кирия» в Тель-Авиве, использующийся армией и министерством обороны страны.

В ходе визита главы американского и израильского военных ведомств обсудили «текущую оперативную обстановку и планы на будущее».
Согласно сообщению ЦАХАЛ, адмирал Купер посетил ряд населенных пунктов, расположенных у сектора Газа.

«В ходе визита основное внимание уделялось оперативному сотрудничеству между армией обороны Израиля и вооруженными силами США, поддержанию региональной стабильности», - говорится в публикации.

Также отмечается, что стороны уделили внимание «укреплению совместных усилий» по противодействию региональным угрозам.

В июне глава Пентагона Пит Хегсет приказал направить на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Nimitz. Регион входит в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Накануне Министерство обороны США приказом американского президента Дональда Трампа было переименовано в «Министерство войны». Главный научный сотрудник института США и Канады, американист Владимир Васильев рассказал, какие последствия может иметь этот жест.

#сша #Израиль #вс сша #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля
