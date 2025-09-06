МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД Ирана назвали решение «евротройки» о санкциях большой ошибкой

По словам Аббаса Аракчи, Тегеран продолжает диалог с тремя странами и надеется на взаимопонимание.
Владимир Рубанов 2025-09-06 22:21:57
© Фото: Wang Qibing XinHua, Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал решение Великобритании, Германии и Франции о восстановлении антииранских санкций большой ошибкой. По его словам, Тегеран продолжает диалог с «евротройкой» и надеется на взаимопонимание.

Кроме того, обмен посланиями между Ираном и США по ядерной проблематике продолжается через посредников. Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном при соблюдении взаимных интересов и уважения, отметил Аракчи.

Военный конфликт между Ираном и Израилем начался 13 июня из-за обвинений в разработке тайной военной ядерной программы. Ядерные объекты Ирана подверглись авиаударам Израиля, а потом США.

После этого президент Ирана Масуд Пезешкиан приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и выслал инспекторов из страны. Переговоры Ирана по ядерной программе с США были прерваны.

«Евротройка» пригрозила восстановить санкции, если Иран не согласится на новую ядерную сделку до конца августа. В числе условий трех стран - согласие Тегерана на проведение прямых переговоров с Вашингтоном.

Ранее первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

#Франция #Германия #Иран #Великобритания #переговоры #ядерная программа #Евротройка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 