В Иране допустили отказ от сотрудничества с МАГАТЭ из-за санкций

По словам главы МИД республики, это может произойти, если Великобритания, Германия и Франция возобновят действие санкций ООН.
Глеб Владовский 2025-08-28 03:12:32
© Фото: Hasan Mrad, Keystone Press Agency, Globallookpress

Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае, если действие санкций ООН будет возобновлено. Такое заявление сделал глава МИД республики Казем Гарибабади.

«Если они (страны "евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - Прим. ред.) инициируют запуск механизма snapback (механизм действия санкций ООН - Прим. ред.), то Иран, разумеется, сделает необходимые ответные шаги. Мы также сообщили им, что в случае такого шага все сотрудничество с МАГАТЭ будет фактически прекращено», - подчеркнул он в эфире местного государственного телевидения.

Ранее сообщалось, что первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран.

Напомним, США, Великобритания, Германия и Франция договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. В противном случае будет инициирован запуск механизма snapback.

#в стране и мире #ООН #санкции #Иран #МАГАТЭ
