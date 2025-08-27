МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гросси: первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран

Глава агентства подчеркнул, что в настоящее время ведется обсуждение механизмов возобновления работы МАГАТЭ на территории Исламской Республики.
Глеб Владовский 2025-08-27 03:49:13
© Фото: Liu Xinyu, XinHua, Globallookpress

Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Первая команда инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран. И мы вот-вот возобновим (свою работу там - Прим. ред.)», - подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.

Гросси добавил, что на территории Исламской Республики еще остается огромное количество объектов, часть из которых пострадали при ударах США. В настоящее время ведется обсуждение механизмов возобновления работы МАГАТЭ в Иране.

Ранее сообщалось, что в Тегеране одобрили законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Согласно документу, въезд инспекторам МАГАТЭ в Иран будет запрещен до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

