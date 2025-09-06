В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

В мировой столице моды в итальянском Милане началось прощание с известным модельером Джорджо Армани. Известно, что оно продлится два дня.

Известно, что итальянский модельер Донателла Версаче уже побывала на прощании. На кадрах видно, как она выходит из здания выставочного пространства при штаб-квартире модного дома Armani/Teatro, где стоит гроб, и садится в машину.

Проститься с Джорджо Армани может любой желающий. К гробу уже выстроилась огромная очередь. Однако модельер хотел, чтобы первыми с ним попрощались сотрудники его компании.

Ожидается, что в течение двух дней попрощаться с «королем моды» приедут известные личности из мира политики, бизнеса, кино и телевидения, а также спорта.

Джорджо Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года. До последнего дня своей жизни он работал над коллекцией к 50-летию модного дома. Сообщалось, что похороны модельера состоятся 8 сентября.

В разговоре со «Звездой» стилист, знаток моды Владислав Лисовец заявил, что уход из жизни модельера Джорджо Армани - потеря одного из последних настоящих кутюрье. Он был олицетворением стабильности и элегантности в мире моды.