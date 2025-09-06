МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

В течение двух дней попрощаться с Армани приедут известные личности из мира политики, бизнеса, кино и телевидения, а также спорта.
Виктория Бокий 2025-09-06 13:19:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В мировой столице моды в итальянском Милане началось прощание с известным модельером Джорджо Армани. Известно, что оно продлится два дня.

Известно, что итальянский модельер Донателла Версаче уже побывала на прощании. На кадрах видно, как она выходит из здания выставочного пространства при штаб-квартире модного дома Armani/Teatro, где стоит гроб, и садится в машину.

Проститься с Джорджо Армани может любой желающий. К гробу уже выстроилась огромная очередь. Однако модельер хотел, чтобы первыми с ним попрощались сотрудники его компании. 

Ожидается, что в течение двух дней попрощаться с «королем моды» приедут известные личности из мира политики, бизнеса, кино и телевидения, а также спорта.

Джорджо Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года. До последнего дня своей жизни он работал над коллекцией к 50-летию модного дома. Сообщалось, что похороны модельера состоятся 8 сентября. 

В разговоре со «Звездой» стилист, знаток моды Владислав Лисовец заявил, что уход из жизни модельера Джорджо Армани - потеря одного из последних настоящих кутюрье. Он был олицетворением стабильности и элегантности в мире моды.

#италия #модельер #прощание #Милан #джорджо армани
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 