Влад Лисовец назвал Армани одним из последних настоящих кутюрье

Стилист рассказал, что был знаком с модельером, а также охарактеризовал его как человека «невероятной культуры».
Гоар Хачатурян 2025-09-04 17:18:03
© Фото: www.imago-images.de, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Уход из жизни модельера Джорджо Армани - потеря одного из последних настоящих кутюрье. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал стилист, знаток моды Владислав Лисовец.

«Я с ним был знаком, это невероятной культуры человек», - поделился он.

Армани не делал революцию, но давал возможность людям прикоснуться к культуре фэшн-индустрии. Джорджо Армани был олицетворением стабильности и элегантности в мире моды, отметил Лисовец.

Модельер скончался на 92-м году жизни в Италии. Он ушел из жизни мирно, в окружении семьи. Сообщается, что прощание с Армани состоится в Милане, похороны пройдут в частном формате, как того желал сам дизайнер.

Он был главой одной из ведущих мировых компаний в сфере моды Armani Group. Коллеги Армани рассказали, что он работал до последних дней.

