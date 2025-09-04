МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер Джорджо Армани

Модельер мирно скончался в окружении близких.
Дарья Ситникова 2025-09-04 16:15:12
В возрасте 91 года скончался модельер Джорджо Армани. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы - Джорджо Армани», - говорится в материале, который опубликовала компания Armani Group.

Отмечается, что модельер мирно скончался в окружении близких.

Компания также указала, что Армани работал до последних дней, посвятил всего себя компании и ее проектам.

Прощание с модельером состоится в Милане, в Teatro Armani, прийти туда будет можно 6 и 7 сентября. Похороны пройдут в частном формате, как того желал Армани, пишет 360.ru.

Армани был председателем правления и генеральным директором Armani Group - одной из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем 8 000 сотрудников и девятью предприятиями.

