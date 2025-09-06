Пит Хегсет официально стал министром войны

Глава Пентагона Пит Хегсет после переименования министерства обороны официально стал министром войны.
Он уже поспешил поменять описание страницы в соцсети X. Сообщение о переименовании опубликовали и в аккаунте Белого дома.
«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о восстановлении исторического названия министерству войны», - говорится в публикации.
Напомним, Трамп подписал указ о переименовании перед камерами журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
Таким образом, американский лидер вернул ведомству его историческое название. Министерством войны оно было вплоть до окончания Второй мировой.
С 1949 года и по сегодняшний день оно называлось министерством обороны.
