Пит Хегсет официально стал министром войны

Глава Пентагона Пит Хегсет уже поменял описание своей должности в личном аккаунте соцсети Х.
Ян Брацкий 2025-09-06 00:16:26
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет после переименования министерства обороны официально стал министром войны.

Он уже поспешил поменять описание страницы в соцсети X. Сообщение о переименовании опубликовали и в аккаунте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о восстановлении исторического названия министерству войны», - говорится в публикации.

Напомним, Трамп подписал указ о переименовании перед камерами журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Таким образом, американский лидер вернул ведомству его историческое название. Министерством войны оно было вплоть до окончания Второй мировой.

С 1949 года и по сегодняшний день оно называлось министерством обороны.

#сша #Трамп #Пентагон #Пит Хегсет #министерство войны
