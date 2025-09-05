МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Янукович «прослезился», поняв последствия экономической ассоциации Украины с ЕС

Конкурентная европейская продукция должна была «убить» украинское производство и лишить страну торговых связей с Россией.
Виктория Бокий 2025-09-05 09:51:02
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», увидев экономические последствия для страны от ее вступления в ЕС. Конкурентная европейская продукция должна была «убить» украинское производство и лишить страну торговых связей с Россией. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«Украина должна была сопоставить, положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами - в прямом выражении, денежном и в кооперационном, и что она приобретала там», - поделился глава государства.

Напомним, что сегодня во Владивостоке проходит пленарное заседание в рамках ВЭФ. Владимир Путин во время своего выступления на сессии сделал ряд заявлений. Так, говоря об украинском кризисе, президент заявил, что иностранные войска на Украине будут законными целями для России. Также, отвечая на вопрос о возможных переговорах с Зеленским, российский лидер назвал Москву лучшим местом для этого. 

#Россия #Украина #ЕС #Владимир Путин #Виктор Янукович
