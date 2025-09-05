МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина

Геополитика не будет главной темой выступления Путина на экономическом форуме.
Виктория Бокий 2025-09-05 07:09:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что тема геополитики не будет ведущей в выступлении Путина. По его словам, на этом экономическом форуме геополитика не должна быть главной.

Напомним, что ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Владимир Путин прибыл во Владивосток сразу после визита в Китай.

#Владимир Путин #Владивосток #ВЭФ #пленарное заседание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 