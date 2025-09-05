Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что тема геополитики не будет ведущей в выступлении Путина. По его словам, на этом экономическом форуме геополитика не должна быть главной.
Напомним, что ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.
Владимир Путин прибыл во Владивосток сразу после визита в Китай.
