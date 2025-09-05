МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России

Приоритет России на текущий век - развитие Дальнего Востока и Сибири.
Екатерина Пономарева 2025-09-05 07:22:09
© Фото: Guo Feizhou, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России. На юбилейном, 10-м Восточном экономическом форуме российский лидер обозначил дальнейшие планы по развитию Дальнего Востока.

«Дальний Восток должен стать передовым регионом России по цифровому развитию», - сообщил политик. 

По мнению главы России, роль региона нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей. Путин поручил утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года.

«Развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на текущий век», - добавил президент РФ.

Ранее началось пленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Мероприятие проходит во Владивостоке, на него приехали участники из более чем 70 стран. На форуме президент России предложил расширить правовой режим по дронам на весь Дальний Восток. Он передал поручение коллегам создать условия для широкого применения дронов в регионе, в том числе на сельхозугодьях и в борьбе с лесными пожарами.

#в стране и мире #Путин #Дальний Восток #ВЭФ
