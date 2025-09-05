Путин предложил расширить правовой режим по дронам на весь Дальний Восток

Расширить экспериментальный правовой режим по беспилотникам на весь Дальний Восток предложил в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин.

Российский лидер поручил создать условия для широкого применения дронов в регионе, в том числе на сельхозугодьях и в борьбе с лесными пожарами.

Президент упомянул и о важности развития бизнеса в регионе.

«Для технологического рывка необходим смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса. Они должны давать зеленый свет новациям», - подчеркнул Путин.

Также, говоря об инновациях, глава государства привел в пример экспериментальный правовой режим на Сахалине, позволяющий ускоренными методами «обкатывать» беспилотные технологии. После этого он призвал создать все условия для широкого применения БПЛА в регионе.

Напомним, что во время своего выступления в рамках ВЭФ во Владивостоке президент страны сделал ряд заявлений, которые затронули ипотеку для многодетных семей, ключевую ставку ЦБ и многие другие важные темы.