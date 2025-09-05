Путин: ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке, заявил, что Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%.

«Центральный банк борется с этой инфляцией. Пытается вернуться к известным и нужным показателям - не больше 4-5%», - сказал глава государства.

По словам Путина, текущая ситуация в экономике связана с высокой ключевой ставкой.

«Многие сидящие в зале скажут: "Да это невозможно. Нужно ключевую ставку резко снижать". Но тогда цены будут расти», - подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня во Владивостоке проходит пленарное заседание в рамках ВЭФ. Прямо сейчас идет выступление Владимира Путина.