В Венесуэле нет плантаций коки и нарколабораторий, а в ближайшее время будет перекрыт и наркотранзит через территорию страны. С таким заявлением выступил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Он озвучил его в эфире канала Venezolana de Televisión.

«Территория Венесуэлы свободна от плантаций коки, лабораторий по производству кокаина, и в скором времени мы полностью перекроем транзит наркотиков», - сказал Мадуро.

Президент сослался на доклады Организации Объединенных Наций и ряда стран, которые отражают «действительное положение дел» в республике и поддаются экспертной проверке.

Лидер Венесуэлы объяснил, что 87% кокаина, который везут из Южной Америки, идет из Колумбии, Эквадора и Перу через Тихий океан. Около 8% транспортируют через колумбийский департамент Гуахира. И только 5% наркотрафика проходит через территорию Боливарианской Республики. Причем 70% наркотиков венесуэльским силовикам удается перехватить и изъять.

Мадуро сказал, что за последние несколько лет были «нейтрализованы 402 самолета, которые использовались для наркотрафика», а в ближайшее время Венесуэла полностью перекроет наркотранзит через свою территорию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные в ходе операции в международных водах ликвидировали 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. Трамп обвинил Боливарианскую Республику в недостаточности тех мер, что она предпринимает для борьбы с наркоторговлей.

Кроме того, Вашингтон беспочвенно обвинил президента Венесуэлы Мадуро в том, что он сам принадлежит к картелю Cartel de los Soles. Каракас категорически отрицает его существование.

США назначили награду в 50 миллионов долларов за помощь в аресте президента Боливарианской Республики.

Мадуро в свою очередь заявил, что Венесуэла подвергается крупнейшей за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны Соединенных Штатов.

Девятнадцатого августа три эсминца ВМС США - USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson - были направлены к берегам Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Кроме того, сообщалось о переброске атомной подлодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тысячи военнослужащих, половина из которых - морские пехотинцы.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец рассказал об истоках конфликта Трампа и Мадуро. Он начался, еще когда должность президента Венесуэлы занимал Уго Чавес. При нем Венесуэла резко вышла из американской сферы влияния. Каракас тогда выступил за полицентричный мир, регулярно дискутировал с США. Вашингтон не признал победу Мадуро на выборах в 2019 и 2023 годах, считает его узурпатором. Экономической причиной конфликта эксперт назвал венесуэльскую нефть. До кризиса значительная доля месторождений так или иначе контролировалась США. С наступлением турбулентных времен Каракас начал передавать их другим странам.