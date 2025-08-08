МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США предлагают $50 млн за помощь в аресте Мадуро

В американском минюсте считают, что Мадуро является ответственным за поставки в США наркотиков.
Виктория Бокий 2025-08-08 02:10:27
© Фото: Andres Gonzalez dpa Globallookpress

Соединенные Штаты предлагают 50 миллионов долларов в качестве награды за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди.

В американском минюсте считают, что Мадуро является ответственным за поставки в США наркотиков. Из-за этого его назвали угрозой нацбезопасности.

В начале этого года США повышали вознаграждение за информацию об Мадуро, которая поможет его арестовать, до 25 миллионов долларов. Также американцы обещали надбавку в 15 миллионов долларов к этой сумме за содействие в аресте министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино.

