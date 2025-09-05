Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза. Она запланирована на следующий год. Будет сокращено количество департаментов и упразднены «ненужные процессы». В результате, вся власть будет сосредоточена в руках председателя ЕК. К таким выводам пришло издание Politico.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать разветвлённую систему государственной службы более эффективной и экономичной… Цель - создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы…», - сообщается в статье.

Politico упоминает двух представителя Еврокомиссии, которые сообщили, что рассматриваются «альтернативные модели объединения департаментов».

К концу 2026 года исполнительная власть Евросоюза постарается устранить «ненужные процессы».

В материале отмечается, что с момента своего вступления в должность, которое было в 2019 году, фон дер Ляйен «стремилась оптимизировать процесс принятия решений», централизовав управление в своей штаб-квартире.

Еврокомиссия - исполнительный орган Евросоюза. Назначения в нее осуществляет Европарламент после выборов раз в пять лет. В состав ЕК входит президент и двадцать шесть еврокомиссаров от каждой из стран союза. Еврокомиссия управляет политикой ЕС, предлагает новые законы, реализует бюджет сообщества и обеспечивает соблюдение законодательства Европы.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен начала изучать сценарии смены власти в Венгрии и нашла кандидата для этого. ЕК нынешнее руководство страны как все более серьезную помеху для «единой Европы». Как считают в ведомстве, Брюссель в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине. В частности, речь идет о решении венгерских властей заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, ориентированного на милитаризацию Европы и ее подготовку к войне с Россией.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в свою очередь предупреждал, что лидеры Евросоюза хотят смены власти не только в Венгрии, но и в Сербии и в Словакии и даже предпринимают конкретные действия для этого.