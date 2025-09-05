МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: фон дер Ляйен реформирует ЕК ради усиления личной власти

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается провести серьезную реформу организации, чтоб вся власть была сосредоточена в ее руках, считает издание Politico.
Сергей Дьячкин 2025-09-05 02:34:15
© Фото: Angelo Carconi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается провести серьезную реформу исполнительного органа власти Евросоюза. Она запланирована на следующий год. Будет сокращено количество департаментов и упразднены «ненужные процессы». В результате, вся власть будет сосредоточена в руках председателя ЕК. К таким выводам пришло издание Politico.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации, чтобы сделать разветвлённую систему государственной службы более эффективной и экономичной… Цель - создать современную, эффективную систему государственного управления для достижения политических приоритетов, способную справляться с "нестабильностью как новой нормой" и снижать как сложность, так и, где это возможно, расходы…», - сообщается в статье.

Politico упоминает двух представителя Еврокомиссии, которые сообщили, что рассматриваются «альтернативные модели объединения департаментов».
К концу 2026 года исполнительная власть Евросоюза постарается устранить «ненужные процессы».

В материале отмечается, что с момента своего вступления в должность, которое было в 2019 году, фон дер Ляйен «стремилась оптимизировать процесс принятия решений», централизовав управление в своей штаб-квартире.

Еврокомиссия - исполнительный орган Евросоюза. Назначения в нее осуществляет Европарламент после выборов раз в пять лет. В состав ЕК входит президент и двадцать шесть еврокомиссаров от каждой из стран союза. Еврокомиссия управляет политикой ЕС, предлагает новые законы, реализует бюджет сообщества и обеспечивает соблюдение законодательства Европы.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен начала изучать сценарии смены власти в Венгрии и нашла кандидата для этого. ЕК нынешнее руководство страны как все более серьезную помеху для «единой Европы». Как считают в ведомстве, Брюссель в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине. В частности, речь идет о решении венгерских властей заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, ориентированного на милитаризацию Европы и ее подготовку к войне с Россией.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в свою очередь предупреждал, что лидеры Евросоюза хотят смены власти не только в Венгрии, но и в Сербии и в Словакии и даже предпринимают конкретные действия для этого.

