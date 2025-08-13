МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СВР России: Еврокомиссия нашла кандидата для смены власти в Венгрии

Европа уже направила материальные и другие ресурсы на поддержку лидера оппозиционной партии Венгрии Петера Мадьяра.
Анастасия Бобылева 2025-08-13 15:57:32
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала изучать сценарии смены власти в Венгрии и нашла кандидата для этого. Об этом сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации.

«Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для"единой Европы". В Брюсселе в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, Брюссель возмутило решение венгерских властей заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их мнению, ориентирован на милитаризацию Европы и ее подготовку к войне с Россией.

Из-за этого Еврокомиссия направила материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы на поддержку лидера оппозиционной венгерской партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра. По данным нашей разведки, его планируют привести к власти на парламентских выборах 2026 или даже раньше. Немецкие партийные фонды, а также некоторые норвежские правозащитные НПО и Европейская народная партия выразили готовность профинансировать эту инициативу.

В процессе дестабилизации ситуации в Венгрии принимает участие и Киев, сообщает пресс-служба СВР РФ. Он делает это через украинские спецслужбы и проживующую там украинскую диаспору.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перечислил страны, чьи лидеры не хотели видеть Владимира Зеленского на саммите НАТО. Он назвал Венгрию, Словакию, Турцию и США.

