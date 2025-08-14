Лидеры стран Евросоюза хотят смены власти в Венгрии, Сербии и Словакии и даже предпринимают конкретные действия для этого. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Сегодня становится очевидным, что в Центральной Европе предпринимаются все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства, направленные против патриотически настроенных правительств Словакии, Венгрии и Сербии», - написал он в соцсети.

По словам министра, сейчас Брюссель уже не является важной фигурой в мировой политике, о чем говорит тот факт, что он не участвует в российско-американских переговорах на Аляске. Это «явно расстраивает основных либеральных политических лидеров», и они начинают давить на правительства, которые им не подчиняются, отметил Сийярто.

Именно для этого, по его мнению, Брюссель поддерживает оппозицию в Венгрии и подогревает уличные беспорядки в Сербии, а также распространяет результаты опросов, которые якобы демонстрируют, что жители Словакии «верят только в революцию». Таким способом Брюссель пытается сместить мирные правительства и поставить на их место марионеточные, подытожил министр.

Ранее российская разведка выяснила, что Еврокомиссия предпринимает активные действия для смены власти в Венгрии. Согласно обнаруженным данным, Европа уже направила материальные, административные, лоббистские и медийные ресурсы на поддержку лидера оппозиционной партии Петера Мадьяра.