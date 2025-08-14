МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто заявил о желании ЕС сменить власть в Венгрии, Сербии и Словакии

По словам министра, Брюссель подогревает уличные беспорядки в Сербии и распространяет результаты опросов, которые якобы говорят о положительном отношении словаков к революции.
Анастасия Бобылева 2025-08-14 18:52:20
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза хотят смены власти в Венгрии, Сербии и Словакии и даже предпринимают конкретные действия для этого. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Сегодня становится очевидным, что в Центральной Европе предпринимаются все более грубые попытки дестабилизации, свержения правительств и внешнего вмешательства, направленные против патриотически настроенных правительств Словакии, Венгрии и Сербии», - написал он в соцсети.

По словам министра, сейчас Брюссель уже не является важной фигурой в мировой политике, о чем говорит тот факт, что он не участвует в российско-американских переговорах на Аляске. Это «явно расстраивает основных либеральных политических лидеров», и они начинают давить на правительства, которые им не подчиняются, отметил Сийярто.

Именно для этого, по его мнению, Брюссель поддерживает оппозицию в Венгрии и подогревает уличные беспорядки в Сербии, а также распространяет результаты опросов, которые якобы демонстрируют, что жители Словакии «верят только в революцию». Таким способом Брюссель пытается сместить мирные правительства и поставить на их место марионеточные, подытожил министр.

Ранее российская разведка выяснила, что Еврокомиссия предпринимает активные действия для смены власти в Венгрии. Согласно обнаруженным данным, Европа уже направила материальные, административные, лоббистские и медийные ресурсы на поддержку лидера оппозиционной партии Петера Мадьяра.

#в стране и мире #Сербия #евросоюз #Венгрия #словакия #Петер Сийярто #смена власти
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 