Захарова прокомментировала слова еврокомиссара о запрете покупки ресурсов РФ

Мария Захарова в шутку задалась вопросом о том, будут ли отстреливать птиц на границе ЕС.
Дарья Ситникова 2025-09-05 20:54:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала призыв еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о том, что стоит навсегда запретить покупку российских энергоресурсов.

«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», - написала она в своем Telegram-канале.

Йоргенсен до этого заявил о том, что Еврокомиссия стремится «навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы, чтобы в Евросоюз не попало ни одной молекулы российских углеводородов».

Вчера у президента США Дональда Трампа состоялся «горячий разговор» с европейскими лидерами, после которого они перестали надеется на введение новых санкций против России. Известно, что американский лидер обвинил их в покупке российской нефти.

После этого Трамп разместил в своей социальной сети совместную фотографию с Путиным. На ней они смотрят в небо.

#Россия #Захарова #Еврокомиссия #энергоресурсы
