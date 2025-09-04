Bild: ЕС не ждет введения санкций против РФ после «горячего разговора» с Трампом

У европейских стран состоялся «горячий разговор» с президентом США Дональдом Трампом, после которого они не ожидают от него введения новых санкций против России. Об этом сообщил Bild, ссылаясь на источники.

«Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг», - указано в материале.

Известно, что в числе глав европейских государств и правительств, присутствовавших в разговоре, был канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти, тем самым помогая РФ. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пыталась возразить, объясняя, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после начала СВО.

Во время беседы американскому лидеру объяснили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России.

Несмотря на попытки объясниться, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп заявил о введение пошлины в 25% на поставки из Индии, в результате чего совокупная ставка достигла 50%. Такое решение связано якобы с ростом закупок российской нефти Индией.

Вопреки давлению США Индия планирует нарастить импорт нефти из РФ. Прирост составит 10-20% или от 150-300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Так Индия останется крупнейшим покупателем российской нефти.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на это. Он сказал, что Москва оценила факт того, что Индия не прогнулась под требования США прекратить закупки энергоресурсов из России.