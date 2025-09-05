Трамп выложил фото с Путиным на Аляске после разговора с главами ЕС

Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

Фото было сделано в ходе встречи лидеров государств на Аляске. Трамп выложил его на своей странице сразу после разговора с европейскими лидерами.

На фотографии Путин и Трамп смотрят в небо.

Следующим постом президент США опубликовал группу самолетов - стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении истребителей ВВС США. Эта авиагруппа пролетела над президентами в момент, когда было сделан первый снимок.

На скриншоте второй фотографии - подпись от фотобанка, которая сообщает, что ударная группа «поприветствовала» президента России в момент прибытия на саммит.

Ранее издание Bild сообщило, что у Трампа произошел «горячий разговор» с европейскими лидерами, после которого они не ожидают от него введения новых санкций против России. При этом Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пыталась возразить, объясняя, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после начала СВО. Во время беседы американскому лидеру объяснили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из РФ.