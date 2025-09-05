МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аглае Тарасовой избрали запрет определенных действий на два месяца

Аглая Тарасова просила суд обойтись без домашнего ареста.
Дарья Ситникова 2025-09-05 19:22:32
© Фото: ТРК «Звезда»

Аглае Тарасовой избрали запрет определенных действий на два месяца. Об этом передает корреспондент «Звезды».

Актриса просила суд обойтись без домашнего ареста. Подчеркивая, что она полностью содержит бабушку и дедушку: оплачивает сиделку, еду и лекарства. Кроме того, Тарасова уже подписала контракты на три кинокартины.

Напомним, актрису задержали в московском аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко рассказал «Звезде», что не в курсе о задержании своей девушки. Она не отвечала на его звонки и сообщения. Он пытался узнать, что с ней происходит.

