МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту Домодедово

По предварительным данным, у Тарасовой обнаружили 0,4 грамма наркотиков.
Гоар Хачатурян 2025-09-05 12:58:40
© Фото: VK/aglayatarasova

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что у Тарасовой при себе была электронная сигарета (вейп) с гашишным маслом.

По данным информагентства, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Актрисе грозит от трех до семи лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.

По предварительной информации, у Тарасовой обнаружили 0,4 грамма наркотиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, речь идет об около 0,4 грамма наркотиков», - сказал собеседник агентства.

Аглая Тарасова известна по фильмам «Лед» и «Холоп 2». Актриса также играла в сериалах «Интерны» и «Беспринципные».

#Аэропорт #актриса #Задержание #Домодедово #аглая тарасова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 