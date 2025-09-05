Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту Домодедово

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что у Тарасовой при себе была электронная сигарета (вейп) с гашишным маслом.

По данным информагентства, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Актрисе грозит от трех до семи лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.

По предварительной информации, у Тарасовой обнаружили 0,4 грамма наркотиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Аглая Тарасова известна по фильмам «Лед» и «Холоп 2». Актриса также играла в сериалах «Интерны» и «Беспринципные».

