Возлюбленный Аглаи Тарасовой после задержания узнал, что она была в Израиле

Антон Филипенко не знал о ситуации с задержанием актрисы в аэропорту Домодедово.
Екатерина Пономарева 2025-09-05 13:43:07
© Фото: Instagram*/filipen1917

Возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко даже не знал, что его девушка была в Израиле. О путешествии ему стало известно после ее задержания. Об этом он сообщил «Звезде».

«Нет, я не знал. Сейчас пытаюсь выяснить. Трубки она не берет», - поделился молодой человек актрисы.

Антон Филипенко не в курсе ситуации с задержанием своей девушки. Аглая Тарасова не отвечает на его звонки и сообщения. Молодой человек пытается узнать, что происходит с его любимой.

Заседание по делу состоится сегодня в 14.30, сообщили «Звезде» в Домодедовском городском суде Московской области.

Напомним, российскую актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в Москве. Она прилетела из Израиля с электронной сигаретой (вейпом), внутри которой содержалось масло с наркотическим веществом.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#тарасова #наркотики #наш эксклюзив #Домодедово #Аглая
